Генпрокуратура РФ рассказала о контактах с Нидерландами по делу MH17

Россия заинтересована в объективном расследовании и передала Нидерландам "исчерпывающую информацию" по делу о крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Россия передала следствию в Нидерландах все необходимые данные по делу о сбитом "Боинге" над Донбассом в ответ на запросы. Об этом Генеральная прокуратура России заявила в пятницу, 6 марта. По утверждению ведомства, российская сторона "на протяжении шести лет активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур" и предоставила следователям "исчерпывающую информацию", а также некие "исключительно важные данные, способные пролить свет на истинные обстоятельства трагедии". Кроме того, Россия "в высшей степени заинтересована в проведении всестороннего и объективного расследования" трагедии, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Суд начнется 9 марта

9 марта в судев Нидерландах начнется процессв отношении трех граждан РФ и одного украинца, которых обвиняют в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета. Это бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также украинец Леонид Харченко (Крот).

Национальная прокуратура королевства выдвинула официальные обвинения против четырех фигурантов дела в начале февраля. Их вызвали в Нидерланды для следственных действий.

Между тем Генпрокуратура РФ утверждает, что юрисдикция нидерландского суда не распространяется на российскую территорию. Россия "не является участницей данного судебного процесса", отметили в ведомстве.

Россия не считает себя причастной к крушению

Boeing-777, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все находившиеся на борту воздушного судна 298 человек погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском, следует из доклада Международной следственной группы о крушении самолета. Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера.