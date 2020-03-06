В Конституцию России не внесли запрет зарубежной недвижимости для чиновников

Недвижимость за границей есть у многих российских госслужащих, утверждают собеседники "Ведомостей". Запрет на нее не вошел в перечень поправок в конституцию, но может появиться в федеральном законе.

Запрет чиновникам владеть недвижимостью за рубежом не вошел в перечень поправок к Конституции РФ. Десятки парламентариев и госслужащих в случае запрета могли бы лишиться своих должностей, пишет издание "Ведомости" в пятницу, 6 марта, со ссылкой на неназванных собеседников в администрации президента и в российской Госдуме.

По их словам, "иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников". Однако "в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе", допускают собеседники издания. Недвижимость за рубежом есть у 26 депутатов Госдумы и их родственников, утверждают "Ведомости", изучив декларации за 2018 год.

Путин потребовал от чиновников связать себя с Россией

Президент Владимир Путин предложил изменить основной закон России в ходе послания Федеральному собранию в середине января. Среди прочего, он заявил, что госслужащие должны связать себя с Россией "без всяких полутонов и допущений". Всего через несколько дней президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные нововведения могут радикально поменять систему госуправления в стране. В частности, в них предлагается закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, который означает пересмотр одного из основных положений Конституции.

Лишь четверть россиян поддерживают поправки Путина в конституцию

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в Основной закон, а каждый десятый намерен проголосовать против. Между тем оппозиционная партия "Яблоко" намерена оспорить распоряжение Путина об общероссийском голосовании по поправкам в конституцию в Верховном суде РФ.