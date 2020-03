"Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в рекламе. Ссылка ведет на русскоязычную страницу программы контрразведки ФБР в Вашингтоне.

Три рекламных объявления запущены в феврале и показываются реальным пользователям соцсетей. Одно из них сопровождается фотографией Высоцкого в образе начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова. Объявление сопровождается подписью "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

На другом цитируется видоизмененная фраза из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев" - "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Слоган еще одного объявления - "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Адвокат Владимир Постанюк в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что родственники Высоцкого могут потребовать компенсацию у США за использование его фотографии в рекламной кампании ФБР. Сын артиста Никита Высоцкий также заявил, что не исключает такой возможности.

"Потребовать от них что-то, какой-то компенсации, можно только через американский суд. Судиться в Америке - дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию - мы решим. Но, поверьте мне, надо быть Дерипаской, чтобы судиться в Америке. Это сложное дело", - рассказал он.

Напомним, в октябре 2019 года телеканал CNN сообщил, что ФБР разместило в Facebook рекламу, направленную на русскоязычных жителей Вашингтона. Речь шла о трех объявлениях с призывами поделиться информацией. В одном из постов авторы допустили несколько ошибок: на картинке с изображением двоих взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы вуза была надпись: "Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!".

Тогда официальный представитель ФБР так прокомментировал публикацию CNN: "Мы замечаем, что Россия имеет большое количество разведчиков в дипломатических представительствах по всему миру. Они очень активны и представляют угрозу безопасности для США и наших союзников. ФБР использует различные способы сбора информации, включая работу с источниками. Мы будем использовать все законные методы для поиска людей, обладающих информацией, которая поможет защитить США от угроз национальной безопасности".

А летом 2018 года открытым поиском через Twitter новых кадров для противодействия российской угрозе занималось ЦРУ. Соответствующее объявление о наборе новых сотрудников, которые прежде всего должны владеть русским языком, было размещено в микроблоге Центрального разведывательного управления. "Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы хотите служить своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов", - говорилось в сообщении.

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?

Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44