Путин: новая Конституция не позволит раскачать ситуацию в России

Российский президент на встрече с лидерами фракций Госдумы поздно вечером в четверг заявил, что обновленная Конституция России должна гарантировать невозможность отката назад и попыток раскачки страны.

"Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны", — заявил Путин.

Обращаясь к лидерам фракций, Путин сказал, что многие из них были "свидетелями тех тяжелых событий". "Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашем будущем", — добавил Путин.

Встреча прошла позже запланированного времени и завершилась после полуночи из-за переговоров Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая продолжалась почти шесть часов.

Путин сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в Конституцию.

Многочисленные источники утверждали, что на этой встрече лидеры фракций предложат Путину распустить Думу и объявить досрочные парламентские выборы.

Однако, как заявил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин этот вопрос с членами фракций не обсуждал.