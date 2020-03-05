"Весенний щит" и сочинский меморандум: о чем будут говорить Путин и Эрдоган в Москве?

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг встречаются в Москве. Они должны обсудить критическую ситуацию в сирийском Идлибе. В последние дни Москва и Анкара обмениваются жесткими заявлениями и разговор, скорее всего, будет непростым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что главная цель диалога — "выйти на единое понимание предтечи этого кризиса (в Идлибе), причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего прекращения".

Эрдоган, в свою очередь, выражал надежду, что переговоры в российской столице "должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии".

При этом накануне турецкий лидер заявил, что попросил своего президента США Дональда Трампа оказать поддержку Анкаре, поставив оружие и боеприпасы для продолжения военной операции в Идлибе.

Что происходит в Идлибе?



В сентябре 2018 года Россия, Турция и Иран договаривались о прекращении огня и создании демилитаризованной полосы вокруг Идлиба: предполагалось, что внутри этой зоны умеренные силы под патронатом Турции постепенно одержат верх над джихадистами.

Однако эти планы реализовать не удалось. За последние месяцы Россия неоднократно заявляла, что Турция не выполнила свои обязательства по вытеснению террористов из демилитаризованной зоны. Эрдоган, в свою очередь, призывал Путина уйти из Сирии.

На прошлой неделе ситуация в Идлибе вновь накалилась после того, как Турция объявила о проведении операции "Весенний щит". Как пояснял глава минобороны Хулуси Акара, она началась 27 февраля после "подлого нападения на турецких военных".

Во вторник минобороны Турции сообщило, что турецкие военные продолжили наносить удары по позициям сирийских войск в Идлибе, уничтожив девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, а также убив 299 сирийских солдат.

Как развивался спор Москвы и Анкары?



На прошлой неделе Эрдоган резко высказался по поводу присутствия российских войск в Сирии, призвав Путина оставить Турцию наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.

"Я сказал Путину вчера: "Что вы там (в Сирии) делаете? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один… Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно", — сказал турецкий лидер, добавив, что его войска вошли в Сирию не по приглашению Асада, а по просьбе сирийского народа.

В ответ на это Песков подчеркнул, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства и что это единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях.

"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", — добавил Песков.

Ранее Кремль также обвинил Анкару в том, что она не выполняет договоренности, подписанные в Сочи президентами двух стран в октябре прошлого года. В них, в частности, указано, что именно Анкара должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из зоны деэскалации в Идлибе.

Позднее турецкий лидер прояснил свою позицию, отметив, что ни Россия, ни Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться", — добавил он. При этом президент пообещал продолжить наступление в Идлибе, чтобы не оставить без ответа "каждую пролитую там каплю крови наших мучеников".

Министр обороны Турции в среду также подчеркнул, что задача Турции в Идлибе — "предотвращение преступлений режима Асада, устранение радикализации [среди боевиков] и предотвращение миграции".

Однако в российском минобороны позицию Турции снова не поддержали. В среду утром в ведомстве заявили, что Анкара перебросила в идлибскую зону деэскалации военную группировку численностью с механизированную дивизию, тем самым нарушив международные договоренности.

Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны.

Конашенков также подчеркнул, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними, что также, по его словам, противоречит сочинским договоренностям.

Что говорят эксперты?



Политологи сходятся во мнении, что в нынешней ситуации соблюдать сочинские договоренности становится все сложнее, однако ни России, ни Турции не выгодно прерывать или ухудшать двусторонние отношения.

Например, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская отмечала, что Москва и Анкара вряд ли захотят жертвовать многочисленными совместными проектами ради политических интересов в Сирии, а своими резкими заявлениями и действиями в Идлибе Эрдоган в первую очередь стремится продемонстрировать аудитории на внутриполитической сцене, что он силен и крепок.

Турецкие политологи Юмют Коркут и Тарк Башбукоглу из Каледонского университета в Глазго отмечают, что Эрдоган испытывает серьезное давление со стороны националистических партий, которые подталкивают его к тому, чтобы дать сирийскому режиму военный ответ.

Кроме того, на турецкого президента давит и его де-факто партнер по коалиции, лидер ультранационалистов Девлет Бахчели, который призывает президента занять жесткую позицию в отношении Москвы и Дамаска, пишет Financial Times.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Михаила Магида, соотношение сил в районе Идлиба на данный момент сложилось не в пользу России, и Турция стремительно укрепляет свои позиции в регионе, поэтому переговорный процесс идет непросто.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов также отмечает, что все попытки России помочь Асаду вернуть под контроль весь Идлиб и куда-то отодвинуть турецкие войска пока оказываются безуспешными.