Представитель Украины призывает ЕС к новым санкциям против России из-за поездов в Крым

Украинский дипломат Николай Точицкий напомнил о шестой годовщине аннексии Россией Крыма и указал на единство ЕС в его "политике непризнания" действий Москвы.

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду, что Брюссель введет новые санкции в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с аннексированным у Киева Крымом. Соответствующую запись дипломат сделал в среду, 4 марта, на своей странице в Facebook.

Точицкий напомнил, что Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) ранее согласовал продление на полгода пакет ограничительных мер в отношении 175 человек и 44 организаций, "причастных к подрыву территориальной целостности Украины". "Это решение особенно ценно накануне шестой годовщины" аннексии Крыма и "демонстрирует единство ЕС в его политике непризнания" действий Москвы, считает дипломат.

Ответ на открытие железнодорожного сообщения с Крымом

"Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на открытие Россией железнодорожного сообщения" с Крымом, добавил он.

Как уточняет агентство УНИАН, штрафные меры против физлиц и организаций, введенные из-за аннексии Крыма, до этого продлевались 12 сентября 2019 года. Их действие должно было сохраняться до 15 марта 2020 года.

Мост мешает проходу судов

В конце декабря 2019 года представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФкак "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, подчеркнул тогда дипломат.

На строительство ушли миллиарды

Крымский мост над Керченским проливом строили более четырех лет. Его автомобильная часть была открыта в 2018 году, а первый поезд прошел по нему в ночь на 25 декабря 2019 года.

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства объекта. Возведенный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение в Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро).