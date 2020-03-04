За шаманом, шедшим "изгонять Путина" из Кремля, установили слежку

Дом якутского шамана Александра Габышева оцеплен, за ним установлено круглосуточное наружное наблюдение, сообщил порталу "Сибирь.Реалии" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. После каждого гостя сотрудники спецслужб, по словам правозащитников, вызывают Габышева на опросы, а его сторонников заставляют уезжать за пределы республики.

"Конечно, эта наружка незаконна, если учесть что Габышев хоть и в статусе подозреваемого по делу о призывах к экстремизму, но отпущен домой. Любой человек, который его посещает, им известен заранее - сотрудники спецслужб знают о наших прилетах раньше самого Александра. После каждой встречи Габышева вызывают на опросы", - сообщил Прянишников.

На самого шамана, по словам правозащитника, "открыто не давят", однако его сторонников заставляют уезжать из Якутии, вынуждая их родных покупать им билеты или этапируя в другие регионы после незаконных арестов.

Защита Габышева уже направила жалобы в Европейский суд по правам человека на незаконные задержания Александра Габышева и пятерых его сторонников. Сейчас аналогичную жалобу после отказа Верховного суда Якутии "Правозащита Открытки" направит по поводу блогера Сергея Попова (Тихого), освещавшего поход Габышева в Москву и арестованного на 10 суток. "Сергею назначили самый большой срок ареста и сейчас добиваются, чтобы он после освобождения покинул Якутию. Сергей отказывается, намерен остаться", - сообщил Прянишников.

В феврале адвокаты Габышева, организовавшего поход в Кремль для "изгнания Путина", подали жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание своего подзащитного. Причиной для подачи жалобы стало задержание шамана 10 декабря 2019 года и заведенное на него административное дело о неповиновении требованию полицейского из-за того, что сотрудники МВД не смогли вручить шаману повестку. В итоге суд признал Габышева виновным и оштрафовал на тысячу рублей.

По мнению защиты Габышева, никаких законных оснований для задержания шамана и требований отдать меч у полицейских не было. "В его отношении были нарушены сразу три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), так как его задержали, когда он просто шел по своим делам и никаким образом закон не нарушал, ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Важно, что задержание полицейские применили не для того, чтобы восстановить некие нарушенные им общественные интересы, а применили его репрессивно, для того, чтобы скорректировать его убеждения", - поясняет Прянишников.

По словам правозащитника, в жалобе в ЕСПЧ содержится также требование о компенсации. Сейчас Габышев, по словам юриста, находится у себя дома, и полиция пока не предпринимает попыток его задержать. В Европейский суд с жалобой на незаконное задержание 10 декабря и несправедливый суд также обратились сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин.