РБК: Путин подпишет законопроект о поправках в Конституцию в день присоединения Крыма к России

Госдума, Совет Федерации и законодательные собрания регионов проголосуют за законопроект о поправках в Конституцию за неделю, а президент РФ Владимир Путин подпишет документ 18 марта, в день присоединения Крыма к России, пишет РБК.

По данным издания, 10 марта обсуждение законопроекта состоится в Совете палаты в Совете Федерации, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме. На следующий день, 11 марта, законопроект одобрят в третьем чтении в нижней палате Федерального собрания, и тогда же состоится рассмотрение документа на пленарном заседании в Совете Федерации.

12 марта законопроект рассмотрят в региональных заксобраниях. По закону поправки к главам 3-8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.

После этого законопроект подпишет президент, что должно произойти 18 марта - в день присоединения Крыма к России. После этого Путин отправит законопроект в Конституционный суд, который не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. Если суд не выявит несоответствий, то 22 апреля пройдет общероссийское голосование, после которого поправки вступят в силу.

В первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию был принят 23 января. В середине февраля администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам назвали желательные показатели по итогам голосования по изменению Конституции - явка 60%, результат "за" - 70%. Для повышения явки регионам рекомендовали создать в день голосования атмосферу праздника.

В президентских поправках к законопроекту зафиксированы понятия Бога, семьи как союза мужчины и женщины и государствообразующая роль русского народа и русского языка. В поправках также говорится, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". Предполагается, что норма об идеалах предков и вере в Бога в Конституции будет соседствовать с формулировками о том, что Россия - светское государство. В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия "чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды".

Частью поправок также стали социальные нормы. Так, предлагается указать, что в России в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Путин в последнем пакете скорректировал формулировку, закрепляющую обязательную индексацию пенсий россиян. Ко второму чтению президент предложил закрепить в Конституции формулировку, согласно которой индексация пенсий в России осуществляется не реже одного раза в год.