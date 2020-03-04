Еврокомиссия выделила Греции 700 млн евро для преодоления миграционного кризиса

Еврокомиссия (ЕК) выделила Греции 700 миллионов евро для решения проблем с сирийскими беженцами, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента, которая проходила в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - сказала она. Ее слова приводит ТАСС.

По словам главы ЕК, греческие тревоги - это тревоги ЕС. "Речь идет не только о греческих границах, но о европейских. Наш приоритет - предоставить всю необходимую поддержку Греции", - добавила она.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС сохранит единство в стремлении разрешить миграционный кризис. "Те, кто пытаются проверить единство ЕС на прочность, будут разочарованы. Мы сохраним нашу линию, единство одержит верх. Турция - не враг, но люди - не средство для достижения целей", - добавила она.

В том же ключе высказался и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на совместной пресс-конференции с руководителями ЕС. "Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым", - подчеркнул Мицотакис.

По словам премьер-министра, Греция действует в рамках международного и европейского права. "То, что происходит на греческой границе, является международной политической проблемой первостепенной важности, - сказал он. - Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли".

По словам главы правительства, посыл европейцев, адресованный нелегальным мигрантам, ясен: "Не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью".

Говоря о Европе, премьер-министр отметил, что "солидарность не может оставаться на словах, ее должны почувствовать греческие граждане, чья безопасность и спокойная жизнь подвергаются опасности". "Греция признает, что Турция может помочь в решении проблемы беженцев. Тут нужна поддержка Европы, но не в режиме угроз. Ни Греция, ни Европа не поддаются на шантаж. Вооружившись законом и логикой, мы победим", - подчеркнул Мицотакис.

Он добавил, что тысячи нелегальных мигрантов, направляемых Турцией к греческой границе, представляют угрозу для безопасности Греции. "Турция отправляет тысячи людей на границу, чтобы добиваться удовлетворения своих требований. Она использует их в качестве геополитических рычагов для своих собственных целей. К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов", - сказал глава правительства.

По его словам, "проблема не является как таковой проблемой мигрантов и беженцев, она представляет из себя асимметричную угрозу" безопасности Греции. "Я обязан защищать территориальную целостность своей страны, именно этим я и буду заниматься. Наш руководящий принцип - безопасность Греции и Европы", - подчеркнул Мицотакис.

Он отметил, что "ожидает ощутимой солидарности со стороны от ЕС", и сказал, что присутствие на границе высокопоставленных европейских чиновников посылает четкий сигнал: "Мы видели, что здесь происходит, несмотря на пропаганду, основанную на фейк-ньюс".

Премьер отметил, что Греция, защищая свои границы, "полностью выполняет требования международного права". "Греция может охранять свои границы, мы предотвратили незаконное проникновение в страну более 24 тыс. мигрантов", - сказал глава правительства.

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в провинции Идлиб. Своим бездействием Анкара пытается надавить на европейские государства, чтобы добиться от них политической и дипломатической поддержки и усиления давления на режим сирийского президента Башара Асада. Турки хотят добиться от него прекращения военной операции в Идлибе против вооруженной оппозиции.

По последним данным, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.