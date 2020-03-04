Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального Дерипаска добивается опровержения "ложных обвинений" и компенсации в 1 рубль

По словам адвоката Олега Дерипаски, бизнесмен добивается от Навального опровержения "ложных обвинений о попытке Дерипаски "незаконно" воспользоваться "поддержкой государства на нерыночных условиях".

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает онлайн-издание РБК во вторник, 3 марта, со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, бизнесмен намерен потребовать от Навального опровергнуть "ложные обвинения о попытке Дерипаски "незаконно" воспользоваться "поддержкой государства на нерыночных условиях".

В рамках своего иска к Алексею Навальному Дерипаска хочет получить от оппозиционера компенсацию в размере 1 рубля, сообщил Мельников. На сайте Арбитражного суда Москвы подробной информации о сути иска Дерипаски к Навальному нет. Указано лишь, что речь идет о "фактах, имеющих юридическое значение".

При этом в картотеке Арбитражного суда Москвы фамилия истца написана как "Дерипаско", однако, по словам Алексея Мельникова, речь идет именно о его доверителе - Олеге Владимировиче Дерипаске.

Расследование Навального, в котором фигурировал Олег Дерипаска

В 2018 году ФБК Навального выпустил расследование, в котором утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски в сопровождении гражданки Беларуси, "охотницы на мужчин" Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. В качестве доказательств в расследовании использовались сделанные Вашукевич на яхте фотографии.

После выхода расследования Навального Дерипаска потребовал прекратить распространение "лживых обвинений" и подал в суд на Настю Рыбку и ее "секс-тренера" Александра Кириллова, также известного под прозвищем Алекс Лесли. В июле 2018 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил этот иск, взыскав с каждого из ответчиков по 500 000 рублей. На ФБК тогда Дерипаска в суд не подавал.