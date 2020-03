В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило во вторник, 3 марта, ведомство штата по чрезвычайным ситуациям.

Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта. По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы. Телеканал ABC опубликовал видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

Sadly, the tornado damage in Nashville is only going to become profound as the sun comes up. pic.twitter.com/lmZbDqwjzR