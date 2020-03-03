Лукашенко уверен в возможности решить вопрос поставки нефти с Балтики по трубопроводу

Александр Лукашенко уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики поставок нефти с балтийского направления, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом.

Об этом белорусский руководитель заявил 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.

«Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США. «Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 млрд долларов США для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, — сказал Лукашенко. — В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки».

Лукашенко акцентировал внимание на вопросе логистики доставки. «Одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить, — уверен он. — Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья».

Премьер-министр Сергей Румас в начале совещания доложил, что с конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. «Объем переработки нефти в январе—феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" — 892 тыс. т, Мозырский НПЗ — 962 тыс. т», — сказал он.