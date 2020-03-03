"Зимний партизан". В Беларусь прибыли британские военные

В Витебской области Беларуси в понедельник началась совместная тренировка британских и белорусских военнослужащих под названием "Зимний партизан".

В Беларусь прибыли 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Совместная тренировка на полигоне Витебской отдельной воздушно-десантной бригады "Лосвидо" продлится до 14 марта.

В сообщении министерства обороны Беларуси говорится, что "мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала" и не является частью каких-либо многосторонних учений. Подчёркивается, что подобные тренировки начались ещё в 2018 году. Однако, как сообщает "Белсат", впервые такое мероприятие с участием британских военных проходит на территории Беларуси.

Как пишут белорусские СМИ, "наряду с военной подготовкой войска будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая общую историю двух стран, особенно вклад обеих стран в победу во Второй мировой войне в год 75-й годовщины Дня Победы".

Беларусь является членом военно-политического союза ОДКБ, в который входит Россия и ещё ряд стран. Великобритания – член НАТО.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последние месяцы неоднократно говорил об угрозе войны и даже отмечал, что в её случае населению раздадут оружие. С кем грозит война – он не уточнял. При этом сам Лукашенко неоднократно обвинял Россию в давлении на Минск и утверждал, что ряд сил в России хочет лишить Беларусь суверенитета.