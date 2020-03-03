В годовщину выхода фильма "Он вам не Димон" Навальному и его родственникам заблокировали банковские счета

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов у всех членов его семьи, включая сына, дочь и родителей-пенсионеров. Заблокированы и карточки самого Навального. ""Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то". Сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на "дело ФБК", - пишет политик.

Также счета заблокировали у жены и родителей директора ФБК Ивана Жданова, а в довершение на Навального подал в суд бизнесмен Олег Дерипаска, причем в карточке его фамилия указана как "Дерипаско". Суть претензий неизвестна. Навальный отметил, что все это произошло в третью годовщину выхода громкого фильма-расследования о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", который собрал 33,6 миллиона просмотров.

"Это довольно неприятно, я скрывать не буду. Ну вот родители у меня пожилые люди, пенсионеры. Как и у всех у них - болезни, лекарства и тд. А теперь фиг знает, как за ЖКХ заплатить, - пишет Навальный. - Ребенок учится на другом конце планеты одна - осталась без копейки денег. Голодная, понятное дело, не останется, и общежитие есть. Но это вам к вечной волынке на тему "детей они не трогают"".

Со вчерашнего дня мои счета выглядят вот так. И жены. И отца. https://t.co/fCgVnS0RC3 pic.twitter.com/3uORZ0zuGi — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 3, 2020

Фильм "Он вам не Димон" вышел 2 марта 2017 года. В нем рассказывается о схеме, по которой Дмитрий Медведев стал владельцем элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен в России и за границей. В расследовании также говорится, что бизнесмен Алишер Усманов через подставной благотворительный фонд якобы дал Медведеву взятку в виде участка и дома на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей.

После публикации видео по всей России проходили многотысячные митинги против коррупции, символом которых стала желтая резиновая уточка. Акции сопровождались разгоном и массовым задержанием протестующих, а также привели к ужесточению законодательства о митингах.

Миллиардер Усманов подал к ФБК и Навальному иск о защите чести и достоинства. Люблинский суд Москвы в сентябре 2017 года обязал ФБК в течение десяти дней удалить порочащие публикации о бизнесмене, включая фильм "Он вам не Димон", а также за три месяца опубликовать их опровержение на сайтах оппозиционера и ФБК. Впоследствии Мосгорсуд смягчил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики.