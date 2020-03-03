В Украине выявлен первый случай заболевания COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у мужчины, прибывшего на родину из Италии через Румынию. Заболевший помещен в больницу в городе Черновцы, заявили в Минздраве Украины.

В Украине выявлено первое заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о мужчине, который прибыл в страну из Италии через Румынию, объяснил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во вторник, 3 марта. По его словам, заболевшего поместили в больницу города Черновцы еще 29 февраля. Италия пока занимает первое место в Европе по распространению вируса нового типа.

В феврале Украина вывезла из Китая несколько десятков сограждан и около 30 иностранцев. Их поместили на 14-дневный карантин в медицинском центре Национальной гвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести 2 недели вместе с эвакуированными.

С момента вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже более чем в 60 стран и территорий. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Более 48 000 человек выздоровели, однако свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея.