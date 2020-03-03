Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН по Сирии пришла к выводу, что Воздушно-космические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

В докладе Комиссии ООН утверждается, что атакам российских и сирийских военных подвергаются больницы и места дислокации мирных жителей. В результате в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем "Демократических сил Сирии". Этот доклад будет представлен на рассмотрение Совета по правам человека до 10 марта.

Документ, насчитывающий 23 страницы, охватывает период с июля 2019 года по январь 2020-го. Он основан на 233 интервью, которые проводились в соседних с Сирией странах и в Женеве, а также на фото- и видеоматериалах, информации правительства страны и ООН.

По мнению экспертов, "все воюющие стороны продолжают игнорировать или отказывать уязвимому населению в защите, включая гарантии беспрепятственной гуманитарной помощи". В результате атак противоборствующих сил были убиты и ранены "десятки женщин, мужчин и детей". В провинции Идлиб с мая по январь число внутренне перемещенных лиц достигло 700 тысяч.

В докладе, в частности, приведены сведения о предпринятых 22 июля и 16 августа воздушных атаках, приведших к жертвам среди гражданского населения. Как утверждается, "у Комиссии есть основания считать, что российский самолет участвовал в каждом из этих инцидентов". Проправительственным силам эксперты вменили в вину авиаудары по роддому и госпиталю 4-6 ноября, что, по их словам, представляет собой "военное преступление".

Отмечается также, что население в Идлибе страдает от действий боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Согласно докладу, эта и другие группировки повинны в гибели и ранении десятков гражданских лиц. Получены свидетельства продолжающегося рекрутирования боевиками детей для участия в боевых действиях.

Комиссия рекомендовала мировому сообществу и государствам при проведении операций в Сирии принимать меры предосторожности, чтобы "минимизировать ущерб, наносимый гражданскому населению". Кроме того, предложено провести "независимое, беспристрастное и вызывающее доверие расследование инцидентов", к которым причастны вооруженные силы той или иной страны, и привлечь виновных к ответственности. Призыв о проведении расследований и наказании виновных обращен также к проправительственным войскам и негосударственным формированиям.

Ранее Совбез ООН призвал Россию немедленно завершить военную операцию в Сирии. Об этом заявили постпред США при ООН Келли Крафт и представители стран Евросоюза на экстренном заседании. "Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов", - сказала Крафт. В Евросоюзе отметили, что нужно обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.

Ситуация в сирийском Идлибе накалилась до появления угрозы военного столкновения России и Турции после того, как 27 февраля вооруженные формирования оппозиции начали контрнаступление в Идлибе, атаковав позиции сирийских правительственных войск. Поддержку им с воздуха оказала не только сирийская, но и российская авиация.

В результате одного из авиаударов погибли 34 военнослужащих армии Турции, а ранения получили более 30 человек. В Анкаре заявили, что погибшие военные находились на наблюдательном пункте. Однако в Минобороны РФ заверили, что турецкие военные находились в боевых порядках наступающих подразделений террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В Минобороны России также заверили, что авиация ВКС в том районе не применялась.

В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем с Россией и Ираном по Сирии. "Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 миллиона беженцев. Мы не можем нести этот груз", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

5 марта в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых будет обсуждаться в том числе и ситуация в Сирии. "Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.