В США сравнили непризнание вхождения Балтии в СССР и Крыма в Россию

США никогда не поддерживали мнение, что страны Балтии входили в состав СССР, так как они были "покорены силой". Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте американского Госдепартамента, передает РБК.

"Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России", — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, Москве необходимо изменить подход во внешней политике. Политик добавил, что США сохранят санкции в отношении полуострова до тех пор, пока Россия "не выйдет из Крыма".

В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что "милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности".

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украине в ближайшее время не получится вернуть Крым. По его словам, в настоящее время усилия Киева нацелены на поддержку соотечественников, живущих на полуострове. В то же время он пообещал сделать все, чтобы "над Крымом развевался украинский флаг".