Экзитполы отдают победу на выборах в Израиле партии Нетаньяху

"Ликуд", согласно экзитполам трех израильских телеканалов, уверенно обходит левоцентристов. Прогнозы перед выборами давали Нетаньяху и Бени Ганцу равные шансы.

На третьих за последние 12 месяцев парламентских выборах в Израиле, которые прошли в понедельник, 2 марта, победу одерживает партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, собранные тремя израильскими телеканалами.

Партия "Ликуд", согласно этим данным, может рассчитывать на 36-37 мест в кнессете. Ее главные конкуренты, оппозиционный левоцентристский блок "Кахоль-Лаван", возглавляемый бывшим начальником генштаба вооруженных сил Израиля Бени Ганцем, набирает 32-33 места. Таким образом правоконсервативная коалиция во главе с "Ликудом" может набрать около 60 мест, что почти достаточно для большинства в кнессете (всего там 120 мест).

В Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство. Попытки сформировать кабинет после выборов в апреле и сентябре 2019 года окончились провалом из-за патовой расстановки сил между левоцентристским и праворелигиозным лагерем. Ни одному из них не удалось получить большинства в кнессете.

После выборов президент Израиля Реувен Ривлин решит, кому поручить формирование нового правительства. Обычно такое поручение получает лидер крупнейшей политической силы. У него будет четыре недели для создания нового кабинета. При необходимости этот срок могут продлить еще на две недели.