В новых поправках Путина к Конституции упомянуты Бог, брак, подвиги, а Россия - правопреемница СССР

Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о внесении изменений в Конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом в понедельник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал Володин перед заседанием Совета Государственной думы. Его словам приводит "Интерфакс".

Спикер при этом не стал раскрывать их содержание. "Они только поступили, направлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству. Комитет будет их изучать", - пояснил он. Володин уточнил, что "часть этих поправок звучали в ходе встреч с инициативной группой, которую президент постоянно приглашал к диалогу".

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Отвечая на вопрос о возможности продления срока внесения поправок, Володин напомнил, что он истекает в понедельник, 2 марта. "Давайте исходить, во-первых, из того, что сегодня последний, завершающий день приема поправок. В рамках отведенного времени сегодня многие поправки направляют в комитет", - сказал он, уточнив, что поправки принимаются до 18:00.

Ранее в понедельник Вячеслав Володин рассказал о том, как сформулирована одна из поправок к Конституции, внесенных президентом. В ней упоминается Всевышний.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал поправку Володин.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что многие одобряют президентскую поправку об упоминании бога. "Я к этому отношусь спокойно, бог упоминается в гимне России, мы спокойно его поем, ничего страшного не происходит. Думаю, многие к этому относятся положительно. Не вижу никого, кто бы исполнял гимн России, возмущаясь тем что там есть упоминание бога", - сказал Фадеев.

Журналист и историк Николай Сванидзе, входящий в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в свою очередь, раскритиковал поправку. "Потому что кому-то предки передали веру в Бога, кому-то не передали. У нас нерелигиозная страна по ныне действующей Конституции, церковь отделена от государства. Есть люди верующие, есть неверующие. Получается, эта формулировка людей неверующих выводит за скобки государства", - сказал журналист и историк. По его мнению, "это неправильно, но, раз это предложил президент, это будет принято, значит, будем с этим жить".

С предложением включить упоминание о боге в Конституцию РФ в феврале выступил глава РПЦ, патриарх Кирилл. "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал предстоятель РПЦ.

В другой поправке глава государства предложил закрепить понятие брака, как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Петра Толстого.

"Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой.

Ранее президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок к Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Путин также предложил закрепить в Конституции, что Россия - правопреемница Советского Союза и запретить любые действия или призывы направленные на отчуждение части территории страны, сообщает радио "Свобода".

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем он объявил о планах внести изменения в Конституцию России. В частности, президент заявил о необходимости установить приоритет российской Конституции над международным законодательством, а также закрепить в основном законе страны статус и роль возрожденного им Госсовета.

Для создания видимости общенародного желания "перелицевать" Конституцию Путин сразу после объявления этой инициативы создал рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, в которую вошли 75 человек. Среди них насчитали только 11 правоведов, а компанию им составили врачи, артисты, спортсмены и казачий атаман. Всю эту разношерстную публику объединяет готовность поддержать президента в его начинаниях и даже забежать вперед в стремлении ему угодить. Так, члены рабочей группы предложили переименовать президента в "Верховного правителя".

Рабочая группа развернула бурную деятельность по поиску звучных формулировок, которые можно было бы включить если не в статьи, то в преамбулу Конституции. Было предложено добавить туда задачу борьбы с фальсификацией истории, прописать статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, а православие обозначить основной религией, что фактически нарушает одно из главных гражданских прав - свободу совести. Кроме того, все эти нарочито скандальные поправки создают информационный шум, отвлекающий от других изменений непосредственно статей Конституции. Наконец, подобные поправки дают Кремлю поле для маневра и возможность отвергнуть часть предложений, чтобы изобразить объективный подход и показную готовность к компромиссам.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.

На организацию мероприятий по голосованию будут потрачены колоссальные средства, сравнимые с затратами на проведение выборов президента в марте 2018 года - более 14 млрд руб. Кремль также поручил регионам создать на эти деньги атмосферу праздника в честь поправок к Конституции. Как элемент праздника рассматриваются буфеты, концерты и другие культурные мероприятия.

По данным "Левада-центра", 47% россиян считают, что поправки в конституцию нужны прежде всего для того, чтобы позволить действующему президенту сохранить власть после 2024 года. Однако Путин уверяет, что поправки "продиктованы жизнью", а не его желанием задержаться у власти.

Эксперты отмечают, что общее содержание инициатив Путина остается не до конца понятным для граждан: разъяснений со стороны власти пока недостаточно. Более того, сами поправки вопреки законодательству не взаимосвязаны между собой, а на голосование они будут выноситься единым пакетом, фактически лишая граждан права голосовать за каждую из поправок в отдельности.

Эксперты говорят и о том, что волеизъявление по поправкам фактически выводится за рамки действующего законодательства, так как проводится не в форме референдума, а в виде юридически аморфного общероссийского голосования. Нарушения при голосовании по поправкам никакими документами не регламентируется. Само голосование пройдет при ослабленном общественном контроле. В частности, не будет ни иностранных наблюдателей, ни даже наблюдателей от партий. Зато власти позаботились о том, чтобы ввести уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы за некие нарушения в ходе голосования. К ним относится не только "фальсификация итогов голосования", но и "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".