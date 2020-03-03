Bloomberg сообщил о первом использовании "роя дронов" Турцией в Сирии

Применение турецкими военными "роев" ударных беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии стало "военной новинкой", доказавшей технологические возможности Турции на поле боя, заявил Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, имеющий прямой доступ к информации о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском вопросе.

По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий "беспрецедентное" число дронов, впервые в истории "рой" беспилотников позволил взять под контроль столь большую территорию.

Со ссылкой на турецких военных Bloomberg отмечает, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов.

Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США) Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО. Разместив на своей странице в сети Twitter снятое дроном видео уничтожения принадлежащего сирийской армии зенитного комплекса "Панцирь-С1", Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

В свою очередь, Министерство обороны Турции разместило на своей странице в сети Twitter записи ударов с дронов по сирийским танкам, грузовикам и другим объектам.

2 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что с момента начала в Сирии операции "Весенний щит" (27 февраля) турецкие военные уничтожили два боевых самолета, восемь вертолетов, 135 танков и 77 единиц другой бронетехники, пять комплексов ПВО, 86 орудий, а также более 2,5 тыс. солдат и офицеров, сражавшихся на стороне правительственных войск Сирии.

Кроме того, 2 марта турецкие СМИ сообщили, что вооруженные силы Турции атаковали с помощью дронов и артиллерии военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате операции объект стал "непригодным для использования".

