В Латвии зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19

2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, подтверждает Министерство здравоохранения.

Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в 20:00. Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.

Ранее уже сообщалось, что от нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.

Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).

В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.