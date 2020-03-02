Минобороны РФ отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в небе над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев. Его слова приводит РИА "Новости".

Журавлев напомнил, что власти Сирии были вынуждены принять решение о закрытии воздушного пространства на фоне резко обострившейся обстановки в провинции. О закрытии неба над Идлибом было объявлено в воскресенье. Дамаск заявил, что любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные и сбиваться.

На протяжении прошедшего дня турецкие Вооруженные силы продолжали атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Сирия констатировала, что Турция тем самым "в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии". "Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", - отмечено в заявлении.

В частности, стало известно, что в Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Пилоты благополучно катапультировались. Кроме того, по свидетельству военного корреспондента телеканала "Россия 1" Евгения Поддубного, турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам.

Cитуация в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в течение одной недели в результате действий сирийской армии в Идлибе погибли 14 турецких граждан. Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за это не только на Дамаск, но и на Москву. Он потребовал от России остановить наступление сирийских проправительственных сил в Идлибе.

Отвод сирийской армии должен был состояться до конца февраля, в противном случае Турция обещала начать полномасштабную военную операцию в Идлибе. Кроме того, президент Эрдоган пригрозил, что не оставит безнаказанным новые инциденты с гибелью граждан Турции.

В результате авиаудара сирийских сил в провинции Идлиб в минувший четверг погибли 33 турецких военнослужащих, после чего Турция официально объявила вражескими целями сирийские войска, поддерживаемые Россией. Глава НАТО осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в провинции Идлиб и призвал их "прекратить наступление, уважать международное право". В Вашингтоне также призвали "остановить" Сирию и Россию, все это может значительно замедлить идущий мирный процесс и расстроить военный союз Турции и РФ.