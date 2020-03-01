За сутки число зараженных коронавирусом в ФРГ почти удвоилось

По данным Института имени Роберт Коха, в Германии подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом. Глава МВД не исключает, что в качестве крайней меры в отдельных городах и регионах может быть введен карантин.

Число зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Германии резко подскочило за последнее время. При том что еще утром в воскресенье, 1 марта, было известно о 66 случаях инфицирования, в середине того же дня Институт имени Роберта Коха заявил, что коронавирусом заразились 117 жителей ФРГ - в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Бремен, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн.

В Баден-Вюртемберге школьникам, учителям, многим чиновниками и полицейским, вернувшимся из одного из кризисных регионов распространения вируса, предписано оставаться дома и после окончания каникул по случаю карнавала, причем независимо от наличия симптомов заболевания. Некоторые из этих требований распространяются и на Баварию. Кризисными регионами министерство внутренних дел во внутреннем циркуляре называет провинцию Лоди в Ломбардии и город Во в провинции Падуя на севере Италии, а также отдельные регионы Китая, Ирана и Южной Кореи, передает агентство dpa.

Возможно введения карантина городов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью газете Bild am Sonntag не исключил введения карантина для городов и целых регионов - однако лишь в качестве последнего средства борьбы с коронавирусом.

Между тем федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркнул, что в четырех из пяти случаев обнаружения вируса вызываемое им заболевание COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) протекает мягко или даже вовсе без симптомов.

В магазинах пустеют полки

В некоторых немецких супермаркетах народ ажиотажно скупает продукты - даже в тех федеральных землях, где еще не было подтвержденных случаев инфицирования. В больших количествах закупаются продукты с длительным сроком хранения и напитки, но в то же время кое-где опустели и полки с тряпками для протирки или средством для дезинфекции.

По данным свежего социологического опроса, распространение вируса SARS-CoV-2 влияет на намерение 35 процентов немцев отказаться от поездок за границу. Таковые результаты исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.