"Худшая неделя с 2008 года". Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает РИА «Новости».

Как следует из появившегося позднее сообщения Кремля, в совещании также принимали участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, главы «Газпром нефти» Александр Дюков и «Татнефти» Наиль Маганов, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, зампред правительства Юрий Борисов.

По словам главы РФ, эти последствия «затрагивают всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира».

Он также сказал, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года. «Сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция [снижения цен на нефть]. В любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям», — подчеркнул Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он добавил, что прошедшая неделя стала худшей с 2008 года и для глобальных рынков. По словам российского президента, мировые фондовые рынки показали падение более чем на 10%.

Тем не менее он считает текущий уровень цен на нефть приемлемым. В пятницу на закрытии торгов баррель нефти марки Brent стоил $ 50,2.

РБК направил запрос в Министерство энергетики России.

Путин сказал, что Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае, если ситуация в мировой экономике ухудшится. По данным Минфина, на 1 февраля объем ФНБ составлял $ 124,3 млрд, или 6,9% от ВВП.

В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет сможет обеспечивать все расходы даже при цене $ 30 за баррель. «Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $ 30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», — сказал министр.

По его словам, цена $ 50 за баррель не является чем-то «чрезвычайным». Силуанов отметил, что Центробанк работает в обычном режиме и принимать дополнительные меры для защиты бюджета нет необходимости.

В конце недели разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу, которая составляет $ 42,4 за баррель нефти марки Urals в 2020 году, сократился до минимума за все время действия бюджетного правила России в его текущей версии.

Кроме того, котировки российских акций и курс рубля снижались в течение недели на фоне новостей о распространении коронавируса. В пятницу индекс Московской биржи снизился на 4,48%, «долларовый» индекс РТС упал на 6,24%. С начала недели индексы показали падение на 10,9 и 15,3% соответственно.

По данным инвестиционной компании ITI Capital, это падение российского фондового рынка стало самым сильным для февраля за всю историю торгов.

20 февраля Силуанов в интервью РБК заявил, что ежедневный ущерб для российской экономики из-за коронавируса составляет около 1 млрд российских рублей. Такие потери он объяснил снижением товарооборота с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером России. При этом он подчеркнул, что влияние распространения вируса на экономику негативное, но не решающее.