США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев

rus.DELFI.lv

США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев: такое соглашение достигнуто между представителями Вашингтона, Кабула и движения "Талибан" в Дохе, пишет портал телеканала Euronews.

Документ стал итогом переговоров, которые проходили в Катаре с октября 2018 года. В целом договоренность была достигнута еще полгода назад, однако после гибели американского военного в результате теракта в Кабуле сношения между США и Талибами были приостановлены.

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: