Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

В Москве ежедневно проходят рейды в гостиницах и местах массового посещения граждан Китая, а также прибывших из Китая граждан других стран. Проверяют соблюдение режима изоляции, передает "Интерфакс". В ходе рейдов выявили 88 нарушителей режима, оказавшихся в их числе иностранцев депортируют, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Полицейские проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте, рассказала она. При необходимости профилактических мер и осмотра они привлекают к рейдам сотрудников скорой помощи.

В одну из инфекционных больниц Москвы с 24 января положили 204 человек с признаками ОРВИ, у которых заподозрили коронавирус. Ракова отметила, что COVID-19 ни у кого из них не подтвердился. 145 пациентов уже выписаны.

На 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находились 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Кроме того, в аэропортах планируется усилить меднаблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана. Так, у пассажиров, прилетающих из Италии, будет измерять температуру, а также собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, им же будут выдавать памятки о том, что следует делать при изменении самочувствия.

Анастасия Ракова отметила, что Роспотребнадзором в Москву оперативно поставляются современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".

Если у человека проявились признаки ОРВИ, но он недавно не ездил в Китай или другие страны с напряженной обстановкой по коронавирусу, ему следует идти в свою поликлинику, а проверяться на коронавирус не надо, сказала заммэра.