Болгария усилила охрану границы после отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу

Армия, пограничная полиция и жандармерия (войска МВД) Болгарии усилили охрану как сухопутной, так и морской границы с Турцией, пишет "Новая газета" со ссылкой на местные СМИ. На такие меры власти страны пошли после того, как Турция объявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев в Европу.

Через северо-западные районы Турции к границам Болгарии и Греции устремились сотни беженцев.

Но после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что в данный момент миграционной угрозы для Болгарии на турецкой границе нет. Тем не менее на понедельник запланирована их личная встреча.

Премьер Борисов указал, что ни Турция, ни какое-либо другое государство не должно быть поставлено в такое положение, чтобы им пришлось справляться с проблемой мигрантов самостоятельно.

Болгарская армия, как сообщил министр обороны Красимир Каракачанов, готова направить в район границы до тысячи военнослужащих и 140 единиц военной техники.

Европейский союз заявил, что в случае необходимости окажет помощь Болгарии в обеспечении пограничного контроля.