Пятилетие убийства Немцова: сенаторы в США попросили Трампа о санкциях

Республиканец Марко Рубио и демократ Бен Кардин представили резолюцию, в которой призвали к освобождению политзаключенных в РФ и потребовали ввести санкции против чиновников, ответственных за нарушения прав человека.

Американские сенаторы Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) представили в четверг, 27 февраля, резолюцию по случаю пятилетней годовщины со дня убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. В ней законодатели осудили российскую практику заключения под стражу по политическим мотивам и потребовали освобождения всех политзаключенных в РФ.

В резолюции также содержится призыв к администрации Дональда Трампа "использовать инструменты, предоставленные Конгрессом, для введения санкций против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека".

В тексте документа, который носит рекомендательный характер, присутствует напоминание о том, что РФ, "будучи членом ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы, связана международными обязательствами в отношении прав человека и верховенства закона".

Убийство Немцова

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. В Москве 29 февраля пройдет согласованный марш памяти Немцова.