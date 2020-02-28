Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

Беларусь попала в список стран, в которых официально подтверждено заражение новым коронавирусом COVID-19, сообщает интернет-газета Naviny.by.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, это завозной случай коронавируса. Он был выявлен у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у одного из студентов из Ирана.

В медицинском ведомстве отметили, что из-за «ухудшения эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля».

Также в Минздраве сообщили, что иранец и контактировавшие с ним лица, «помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно».

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19, отмечает Минздрав.

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.