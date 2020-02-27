ВОЗ: борьба с коронавирусом вошла в решающую стадию

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что борьба с распространением коронавируса вошла в решающую стадию. Недостаток подготовки может стать фатальным для любой страны, но сегодня ясно, что если принимать правильные меры, то распространение вируса вполне можно сдержать.

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая. По состоянию на 27 февраля, вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 тыс. случаев заболевания, большая часть которых приходится на материковый Китай. Как накануне заявила Всемирная организация здравоохранения, в других странах вирус распространяется быстрее, чем в самом Китае.

Число заболевших в Италии за последние сутки выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека. Власти Саудовской Аравии в качестве предосторожности временно запретили паломникам въезд в страну.

Всего в мире умерли от заболевания 2 808 человека.

Что происходит в Италии и виноваты ли больницы?

Больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии со столицей в Милане. На втором месте по количеству выявленных случаев - Венеция и окружающий этот город район.

За последние сутки число заболевших в Италии выросло более чем на треть: вечером во вторник сообщалось о 323 носителях вируса. 14 человек умерли, трое выздоровели.

Представители правительства заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей стране закрываются школы, университеты и кинотеатры, отменено несколько публичных мероприятий.

На карантин закрыты несколько городов с общим населением в 55 тыс. человек. Многие опасаются, что вспышка коронавируса может привести к рецессии итальянской экономики.

Прокуратура Италии начала проверку больниц Ломбардии. Ранее в СМИ появились сообщения, что одна из больниц затянула с проверкой больного, который оказался "суперраспространителем". Так называют больных, способных передавать вирус большему количеству людей, чем все остальные.

Премьер-министр Джузеппе Конте после этого раскритиковал одну из больниц, обвинив ее персонал в халатности. О какой больнице идет речь, он не уточнил.

Более 150 случаев заражения в ломбардском городе Кодоньо связывают с 38-летним мужчиной, которого в прессе называют Маттиа. Мужчина был госпитализирован в Кодоньо, но перед этим заразил свою беременную жену, друга, троих пожилых посетителей бара, а также пробежал полумарафон и поиграл в футбол.

По официальной версии, Маттиа заразился от некоего хозяина корабля из Китая. Других деталей власти не раскрывали.

"Без паники"

Член Еврокомиссии Стелла Киракидес сказала журналистам после встречи с министром здравоохранения Италии: "Ситуация вызывает опасения, но нельзя поддаваться панике. В отношении этого вируса есть много неизвестного, в частности, как он появился и как распространяется".

Лидеры Франции и Германии в четверг охарактеризовали ситуацию с вирусом как кризис и эпидемию.

"Мы перед лицом кризиса. Грядет эпидемия", - сказал французский президент Эммануэль Макрон, посещая больницу Пти-Сальпетриер в Париже.

О начале эпидемии в Германии ранее заявил министр здравоохранения Йенс Шпан на встрече министров здравоохранения граничащих с Италией стран.

"Коронавирус достиг Европы. Мы впервые попали в ситуацию, когда мы не можем отследить каждую цепочку заражения, и связать их напрямую с Китаем невозможно", - сказал он.

"Я говорил, что перед тем, как стать лучше, ситуация ухудшится. Моя оценка не изменилась", - добавил он.