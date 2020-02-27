В Польше совершено покушение на чеченского блогера

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов госпитализирован после нападения человека, проникшего в его квартиру. Абдурахманов живет в Польше, где пытался получить политическое убежище.

Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов, являющийся одним из приближенных Рамзана Кадырова, объявил Абдурахманову кровную месть, сообщает "Кавказский узел".

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Нападение на Тумсо Абдурахманова было совершено днем в среду. Злоумышленник проник в квартиру блогера, когда тот спал, и попытался убить его молотком, говорится в сообщении на сайте чеченской ассоциации Vayfond.

В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить предполагаемого киллера и вызвать полицию.

Публикация сопровождается видеозаписью, снятой самим Тумсо. В записи блогер разговаривает с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови.

На вопрос Тумсо, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Мужчина при этом говорит: "Мать моя у них". Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. "Они мне его дали", - отвечает нападавший.

На Тумсо Абдурахманова напали в Германии. Тумсо последовательный критик политики Кадырова.

Неизвестный пробрался в его квартиру и хотел напасть на него с молотком. Тумсо отбился и обезвредил нападавшего, сейчас сам Тумсо находится в больнице pic.twitter.com/8zAdUYON4I — Николай Ляскин (@nlyaskin) February 26, 2020

По утверждению нападавшего, он хотел не убить блогера, а только напугать. "Ты пришел вот с этим молотком, чтобы меня напугать?" - переспрашивает Абдурахманов, демонстрируя молоток. Нападавший отвечает утвердительно и поясняет, как попал в квартиру блогера: "Постучал и сказал, что полиция".

С начала года это уже не первое покушение на чеченских блогеров в Европе, критиковавших авторитарный режим Рамзана Кадырова. 30 января в отеле французского города Лилль был зверски зарезан 44-летний Имран Алиев. Он проживал в Бельгии, получив там статус политического беженца.

Убитый Имран Алиев (Мансур Старый) был известен как критик Рамзана Кадырова и регулярно обвинял его в нарушениях прав человека. Впрочем, на этом поприще он не снискал популярности в Чечне из-за того, что использовал оскорбительную риторику и нецензурную лексику. Популярностью у определенной части населения республики пользуются другие блогеры - Тумсо Абдурахманов, Микаил Мализаев, Ахмед Алихаджиев, Аслан Арцуев, которые также живут за границей и критикуют чеченские власти.

От расправы Мансура Старого не спасло и то, что 25 декабря 2019 года он "присягнул" Рамзану Кадырову в опубликованном в YouTube видеоролике. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я - один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", - пообещал Имран Алиев.

По данным Абдурахманова, Алиева убил 34-летний Усман Мамадиев, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника - депутата Госдумы Адама Делимханова, который является другом Рамзана Кадырова. В полиции Франции потом также подтвердили, что подозреваемый в убийстве тесно связан с Рамзаном Кадыровым.

Из-за бороды Абдурахманов стал "террористом" и врагом клана Кадыровых

Бывший заместитель главы чеченской госкомпании "Электросвязи" Тумсо Абдурахманов был вынужден бежать из Чечни после конфликта с родственником главы республики Рамзана Кадырова.

В ноябре 2015 года двоюродному брату лидера Чечни Исламу Кадырову не понравились борода Абдурахманова и содержимое его мобильного телефона - видеоклипы и картинки нелестного содержания о чеченском руководстве. "Борода - это часть моей религии, - объяснял Абдурахманов. - В соответствии с канонами ислама я не могу убирать бороду, я обязан ее носить. Повальное ношение бороды в Чечне началось уже после моей истории, это было в 2016 году. Тогда сам Рамзан отпустил бороду, и вся его свита, вся республика начала носить бороды, подражая ему".

Однако на момент задержания Абдурахманова МВД республики проводило рейды и отлавливало людей с бородами. "Человека только из-за бороды доставляли в полицейский участок, фотографировали, снимали на видео", - пояснял Тумсо Абдурахманов.

"Из-за моей бороды весь кортеж оставил свои важные государственные дела и повернул за мной", - утверждал Абдурахманов, который пересек проспект прямо перед автоколонной Ислама Кадырова.

После допроса "бородатого нарушителя" Ислам Кадыров обвинил его в том, что Абдурахманов якобы не любит лично Рамзана Кадырова. "То, что я нашел в твоем телефоне, этого уже достаточно, чтобы тебя убить, - заявил Ислам Кадыров задержанному. - Но я хочу дать тебе шанс. Если хочешь, я тебя сейчас отпущу. Дам тебе три дня и обещаю эти три дня тебя не искать. Такая фора тебе своеобразная. Можешь куда угодно ехать, беги. Но через три дня я начну твои поиски - я тебя найду, я тебя убью. Я таких, как ты, немало убивал".

Позже Кадыров, по словам Абдурахманова, изменил свое решение и организовал ему встречу с духовными лидерами, чтобы наставить на "путь истинный", но те вместо проповеди назвали его "грязным ваххабитом" и лидером некой радикальной секты и отпустили с условием, что в ближайшее время он выдаст своих "единомышленников".

После угроз Тумсо Абдурахманов бежал в Тбилиси. В Чечне на Абдурахманова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Кроме того, его заподозрили в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство"*.

"Моих друзей в Чечне собрали и заставили подписать бумагу, что я якобы уехал в Сирию для участия в боевых действиях. Они также забрали моего двоюродного брата и заставили написать такую же бумагу", - говорил Тумсо Абдурахманов.

Оказавшись в Польше, он стал вести блог на Youtube. В начале марта 2019 года Абдурахманов опубликовал видеозапись своего разговора с журналистом и общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов также сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано.

После этого спикер парламента Чечни Магомед Даудов в прямом эфире в Instagram объявил Абдурахманову кровную месть. "Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья - ты знаешь, кто мои братья - официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть", - сказал спикер.

Чиновник предложил уладить конфликт "по мусульманским законам". "Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность", - добавил Даудов.

Он также пообещал встретить блогера в аэропорту с цветами, "когда его выгонят из Польши". "А если не смогу встретить, возможно, приеду к тебе. Имей это в виду", - предупредил он.

Абдурахманов в свою очередь заявил, что воспринимает угрозу всерьез. "Я не испытываю страха, но я понимаю, что все очень реально и опасно", - сказал он.

Блогер говорил, что, по его данным, чеченские власти уже ищут "исполнителей" на территории Европы. Он собирался усилить меры безопасности на бытовом уровне. "У меня нет какой-то стабильности в этой стране, меня могут депортировать в любой момент. Я буду более бдителен", - пояснил Абдурахманов.