В день шестой годовщины аннексии Крыма Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон никогда не признает полуостров частью РФ. "Крым - это Украина", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ночь на четверг, 27 февраля, в Twitter, призвав Москву положить конец оккупации полуострова.

Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea.