Дочь экс-главы Узбекистана Гульнара Каримова согласна вернуть в казну 686 млн долларов в обмен на свою свободу

Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (он занимал свой пост 25 лет - с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году), попросила нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева помочь ей выйти на свободу.

Гульнара Каримова предложила закрыть вновь возбужденное в отношении нее уголовное дело в обмен на отказ от любых притязаний на замороженные на счетах в швейцарском банке 686 миллионов долларов. "Я уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму в 131 млн долларов, благодаря чему сейчас проводятся переговоры со швейцарской прокуратурой по процедуре передачи средств... От правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты", - говорится в письме Каримовой, опубликованном на странице ее дочери Иман в соцсети Instagram.

В послании Каримова отметила, что ранее у нее с нарушениями закона было изъято имущество общей стоимостью 1,2 млрд долларов. В июне 2019 года Минфин Узбекистана сообщал, что средства на указанную сумму в бюджет государства от реализации изъятого имущества не поступали. Общие доходы казны от обращенного в доход государства имущества Минфин оценивал в 20,2 млн долларов в 2018 году и 11,8 млн долларов в первой половине 2019 года.

Каримова в письме сделала комплимент главе государства и добавила, что тот может проявить к ней милость хотя бы в память о ее отце. "Очень надеюсь, что мое обращение, которое вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к Вам не попадали, будет встречено Вами, как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником", - написала она.

Первое уголовное дело в отношении Каримовой было возбуждено в 2013 году. Тогда общественности почти ничего не было известно, кроме того, что дочь Ислама Каримова обвиняется в коррупции и проходит по делу об отмывании денег в швейцарских банках.

В 2015 году (еще при жизни отца) дочь первого президента Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, вымогательстве денег, растрате государственных средств, а также уклонении от уплаты налогов, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. Одновременно было объявлено, что в отношении Каримовой расследуется второе уголовное дело о сокрытии иностранной валюты на 1 млрд 942,8 млн долларов США и 29,1 млн евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, незаконном вывозе наличных средств, импорте товаров по завышенным ценам и так далее.

В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери, сообщает радио "Свобода". Суд мотивировал смягчение приговора тем, что в новых условиях Каримова сможет выполнить "обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству".

В марте 2019 года наказание было ужесточено за систематические нарушения режима содержания. Позднее узбекские СМИ сообщали, что в колонии Каримова якобы покончила с собой, однако в Генпрокуратуре Узбекистана опровергли эту информацию.

В своем письме Каримова отмечает, что если вести отсчет ее срока с момента задержания в 2014 году, то она уже должна была выйти на свободу, однако этого не произошло. Более того, в августе 2019 года против нее возбудили новые уголовные дела, обвинив в хищении государственных средств, вымогательстве в особо крупных размерах и отмывании преступных доходов за рубежом. Расследование дела Генпрокуратура Узбекистана завершила в январе 2020 года.

Каримова утверждает, что разбирательство по новому делу ведется с большими нарушениями, а старые дела не были пересмотрены даже после того, как ведшим его людям были предъявлены обвинения в различных нарушениях по другим делам.