Десятки людей погибли на протестах в столице Индии

Протесты против нового закона о гражданстве идут в Нью-Дели несколько недель. Его критики боятся дискриминации мусульман. В столице Индии зафиксированы поджоги мечетей. Премьер страны призывает к миру.

Не менее 20 человек погибли на протестах против нового закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели. Около 190 человек получили ранения, сообщил представитель одной из больниц в среду, 26 февраля. Полиция также заявила, что десятки ее сотрудников пострадали.

Столкновения продолжаются уже несколько дней. Телевизионные кадры демонстрируют горящие мечети, магазины и автомобили. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал министра внутренних дел страны Амита Шаха задействовать армию, так как полиция неспособна контролировать ситуацию.

Премьер-министр Индии отреагировал на протесты спустя несколько дней после начала очередной вспышки. Нарендра Моди призвал жителей столицы "сохранять мир и братство".

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest. — Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2020

Партию премьер-министра обвиняют в дискриминации мусульман

В Индии уже несколько недель не прекращаются акции протеста против закона о гражданстве, который предусматривает упрощение натурализации для немусульманских иммигрантов из соседних стран. Критики обвиняют правящую партию премьера Моди в дискриминации мусульман.

По мнению наблюдателей, нынешние протесты - самые ожесточенные за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля, после того как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом.

В Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек живут около 190 миллионов мусульман. Большинство жителей относятся к индуистам.