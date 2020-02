Не менее 20 человек погибли на протестах против нового закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели. Около 190 человек получили ранения, сообщил представитель одной из больниц в среду, 26 февраля. Полиция также заявила, что десятки ее сотрудников пострадали.

Столкновения продолжаются уже несколько дней. Телевизионные кадры демонстрируют горящие мечети, магазины и автомобили. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал министра внутренних дел страны Амита Шаха задействовать армию, так как полиция неспособна контролировать ситуацию.

Премьер-министр Индии отреагировал на протесты спустя несколько дней после начала очередной вспышки. Нарендра Моди призвал жителей столицы "сохранять мир и братство".

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.