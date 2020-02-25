Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть

По словам председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, подписан протокол о выплатах в размере 15 долларов на баррель загрязненной нефти.

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Говоря о сумме выплат, он провел аналогию с другими компаниями, которые также понесли потери: предприятиями в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - уточнил Сизов. По его словам, компенсации будут перечислены Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Экспорт Минском нефти упал более чем на 2,5 млрд долларов

Межу тем, как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси в 2019 году снизился более чем на 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро).

Альтернатива поставкам из РФ

В конце 2019 года Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти, и с 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти. Предложения об импорте были направлены странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану, Норвегии, США и Саудовской Аравии. В январе Минск уже купил партию норвежской нефти. По словам Владимира Сизова, поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу "Одесса - Броды" начнутся в марте.