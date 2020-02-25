Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года в Каире. Он занимал пост президент Египта с 1981 по 2011 год, когда был вынужден уйти в результате протестов, известных как "арабская весна".

По данным сайта "Аль-Ватан", экс-президент умер в военном госпитале.

Мубарак ушел в отставку в результате массовых протестов, охвативших Египет. Вскоре после этого он был арестован.

В 2012 году бывший президент получил пожизненный срок за соучастие в расстреле мирных протестующих. Однако после захвата власти военными в 2013 году экс-президент был оправдан судом высшей инстанции.

В 2017 он вышел на свободу. В тюрьме бывший лидер Египта пережил инфаркт.

После отставки Мубарака к власти пришло временное правительство. В 2012 году на первых в истории Египта конкуретных президентских выборах победил Мохаммед Мурси, кандидат от организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в России).

Оппозиция обвиняла Мурси и его партию в монополизации власти и считала правительство ответственным за экономический кризис. В стране начались протесты.

В июле 2013 года Мурси был свергнут в результате военного переворота. Страну возглавил генерал Абдул-Фаттах ас-Сиси, занимающий пост президента с 2014 года (уже в звании фельдмаршала).

Как и его предшественник, Мурси был арестован. Он умер в зале суда через шесть лет после свержения, в июле 2019 года.