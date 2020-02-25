Украинский экипаж Diamond Princess отказался эвакуироваться на родину

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, выразили нежелание эвакуироваться на Украину, сообщило "Громадське радио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. "Вопрос возвращения в Украину будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна", - отметил Коваленко.

Как пишет "Комсомольская правда", одной из причин нежелания украинцев покидать судно может быть тот факт, что фирма-наниматель обязана будет оплатить двухнедельный карантинный простой в порту, скорее всего, как обычные рабочие дни. А в случае эвакуации работодатели могут сослаться на форс-мажор и обстоятельства неодолимой силы и отказаться платить. Кроме того, работники могут не вернуться на свои рабочие места на лайнере после окончания карантина.

На решение членов экипажа могла повлиять и реакция украинцев на возвращение эвакуированных из Китая сограждан: их прибытие сопровождалось протестами и столкновениями с силовиками. В поселке Новые Санжары Полтавской области митингующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых были семьи с детьми. Протесты проходили и в других регионах страны. В результате глава Тернопольской области ушел в отставку.

Президент Украины назвал реакцию соотечественников "средневековой" и пообещал наказать организаторов беспорядков в Новых Санжарах, среди которых были "вирусологи в спортивных костюмах". По факту беспорядков в Полтавской области открыты уголовные производства по пяти статьям: за перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни.

Между тем NHK и The Mainichi сообщают, что в Японии умер четвертый пассажир лайнера Diamond Princess.

По данным собеседников телеканала, умер 80-летний пациент, находившийся на лечении в больнице. The Mainichi пишет, что он был жителем японской префектуры Канагава, расположенной на острове Хонсю.