Площади перед посольством России в Праге присвоят имя Немцова

Площади перед российским посольством в Праге будет присвоено имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Такое решение принял городской совет чешской столицы.

Как говорится в заявлении депутатов городского совета, этим жестом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением. Также, по словам мэра Праги Зденека Гржиба, в ближайших планах депутатов городского совета – назвать аллею в том же районе именем журналистки и правозащитницы Анны Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома. "И Немцов, и Политковская отстаивали демократию, и за это были подло убиты. Они заслуживают того, чтобы о них помнили", – написал Гржиб в твиттере.

Решение вынести на голосование переименование площади около посольства России последовало вслед за петицией, составленной в первую годовщину убийства российского оппозиционного политика, в 2016 году. За четыре года она набрала 4,5 тысячи подписей. Ее инициатором был один из депутатов городского совета Пётр Кутилек, член партии "Зеленые".

"Современная история Чешской Республики благодаря традиции, начатой президентом Вацлавом Гавелом, тесно связана с идеей поддержки демократии и прав человека в мире, – говорится в тексте петиции. – Эта идея ныне означает иметь отвагу поддерживать отважных. Поддерживать тех, кто не боится открыто выступить против действий авторитарных и недемократических самодержцев и режимов. Поддерживать тех, кто не боится рисковать собственным благополучием или даже собственной жизнью в борьбе за свободу. Мы, как демократическое государство, не можем забыть о них…"

В августе прошлого года появилась еще одна петиция, за сохранение исторического названия площади. Под этим воззванием стоит чуть более полутора тысяч подписей. "Мы обеспокоены тем, каким образом мэрия Праги решила согласовать свое решение, – пишут ее авторы. – Предложение о переименовании появилось в последний момент, накануне голосования, и оно не было представлено должным образом общественности (то есть тем, кто живет в районе Бубенеч). По этой причине есть основания полагать, что причиной для переименования служит комическая петиция, которая за 4 года своего существования собрала по всей стране всего 4,5 тысячи подписей. Более того, топографическая комиссия уже ранее дважды это предложение отклонила, но неожиданно кардинально изменила свое отношение, что мы считаем крайне подозрительным", – говорится в тексте.

В своем первом решении в 2017 году и недавнем, в 2019-м, пражская топографическая комиссия объяснила свое несогласие с переименованием пражской площади Под каштанами тем, что это название отвечает характеру места и исторически уже используется почти сто лет. Площадь была названа в 1925 году, так как на ней росло много каштанов. При этом комиссия не высказалась против переименования другого общественного пространства в Праге именем Бориса Немцова. Новым решением, принятым 7 февраля этого года, комиссия одобрила переименование площади, на которой расположено посольство России. В объяснении говорится, что, поскольку здесь нет жилых домов, переименование не повлекло бы за собой необходимость жителям района Бубенеч менять документы.

Историческое название "Под каштанами" останется в топонимике Праги. Так и сейчас называется улица, примыкающая к площади, – теперь уже названная в честь Бориса Немцова.

Переименование, то есть смена таблички с названием площади, может произойти 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова.

Президент Чехии ранее раскритиковал намерение городского совета Праги переименовать площадь у российской дипмиссии. Милош Земан назвал действия депутатов "явным политическим шагом".

В последние годы в топонимике разных городов мира появилось имя Бориса Немцова. В конце февраля 2018 года в Вашингтоне появилась Немцов-плаза. В марте 2018 года в Вильнюсе у посольства России открылся сквер имени Бориса Немцова. Сквер имени Бориса Немцова открылся в марте 2019 года у российского посольства в Киеве.

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в Москве недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. На тот момент он являлся депутатом Ярославской областной думы. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления следствие установить не смогло.​