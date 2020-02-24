ВВС Израиля нанесли удары по целям джихадистов в секторе Газа и в Сирии

Палестинская сторона сообщает о четырех раненых. В Сирии удары пришлись по позициям радикальной группировки "Исламский джихад" южнее Дамаска. Ранее радикалы обстреляли Израиль.

ВВС Израиля вечером в воскресенье, 23 февраля, нанесли удары по целям в секторе Газа и в Сирии. Были поражены позиции палестинской радикальной группировки "Исламский джихад", сообщили представители израильского военного командования.

По данным палестинской стороны, в результате авиаударов были ранены четыре человека в секторе Газа. На территории Сирии, где также действует "Исламский джихад", удары пришлись по целям южнее Дамаска, где около полуночи были слышны взрывы. Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, израильские самолеты нанесли удары управляемыми ракетами "из-за пределов воздушного пространства Сирии".

Под "Железным куполом"

Израильская атака была ответом на ракетный обстрел со стороны радикалов. В сторону Израиля было выпущено не менее 20 ракет, половина из них была сбита системой ПВО "Железный купол", остальные упали в безлюдной местности. В населенных пунктах на юге Израиля, а также в городе Ашкелоне были слышны сирены воздушной тревоги.

Обострение израильско-палестинского конфликта

Обострение конфликта между Израилем и "Исламским джихадом" произошло после того, как израильские солдаты застрелили члена боевого крыла палестинской организации на границе с сектором Газа. По данным израильских военных, тот намеревался заложить взрывное устройство. Тело убитого было отвезено на израильскую территорию при помощи бульдозера.

По словам министра обороны Израиля Нафтали Беннета, согласно "новой политике" тела убитых боевиков не возвращаются палестинской стороне в связи с тем, что тела двух убитых в 2014 году в секторе Газа израильских солдат тоже не были возвращены.

Конфликт между Израилем и палестинцами обострился в ноябре 2019 года - после того как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта. Израиль периодически подвергается ракетным обстрелам и в ответ наносит авиаудары по объектам ХАМАС.