Спецслужбы США могли преувеличить оценку вмешательства России в выборы

Москва не предпочитает переизбрание Дональда Трампа в 2020-м, а понимает, что с ним можно работать, заявили CNN представители спецслужб США.

Утверждение спецслужб США о вмешательстве России в выборы президента в 2020 году может быть преувеличено. Автор этого высказывания упустил важную деталь, сообщает телеканал CNN в воскресенье, 23 февраля, со ссылкой на неназванных сотрудников спецслужб.

Речь идет о выступлении представительницы разведсообщества Шелби Пирсон на конфиденциальном брифинге для комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который состоялся в середине февраля. По ее сведениям, Москва вмешивается в президентскую кампанию 2020 года с целью способствовать переизбранию Дональда Трампа.

Однако "разведка не утверждает этого", возражает собеседник CNN. В Москве не "предпочитают" Трампа, а "понимают, что с ним можно работать и что он является специалистом по сделкам", объяснил он. Утверждение Пирсон "вводит в заблуждение", подчеркнул еще один сотрудник спецслужб.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что ему неизвестно о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию в стране в пользу действующего президента. "Я не видел никаких разведданных о том, что Россия что-то делает с целью попытаться переизбрать президента Трампа", - подчеркнул он.

Сандерс предостерег РФ от вмешательства в выборы

Между тем один из участников президентской гонки Берни Сандерс ранее также призвал Москву "держаться подальше от американских выборов". По его словам, представители администрации США около месяца назад сообщили ему о намерении России вмешаться в первичные выборы демократов и среди прочего поддержать кампанию самого Сандерса. Россия "пытается разделить нас", а также "вызвать хаос и ненависть в Америке", считает сенатор-демократ.