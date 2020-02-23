Турция обстреляла 21 цель в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего

Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Согласно заявлению Минобороны Турции, удар по объектам нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии. Один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

"В результате разрыва снаряда, выпущенного силами режима в районе Идлиба, погиб наш военный", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в Twitter.

Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии, заявил в субботу в Измире президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Вчера вечером я провел переговоры с Путиным, а до этого поговорил с Макроном и Меркель. После этого мы определили нашу дорожную карту<...> Мы предпримем более решительные шаги", - сказал он.

Турецкий лидер при этом не сообщил, о каких конкретно мерах идет речь, однако отметил, что Анкара "не будет подчиняться сценариям глобальных держав".

Согласно утверждениям Эрдогана, "политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием национальных интересов" его страны. В последнее время ситуация в Идлибе обострилась. Турция обвиняет Сирию в обстрелах и гибели своих военных, а также наносит ответные удары. Российские военные сообщают, что Турция поддерживает боевиков, и именно на их атаки отвечает сирийская армия.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на Саракиб и расположенный к северу от него населенный пункт Нейраб в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии.

20 февраля турецкие войска и силы оппозиции начали военную операцию против сирийской армии, она была приостановлена после обращения российских военных по линии предотвращения инцидентов.