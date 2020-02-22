Павленский рассказал, где взял видеокомпромат на Гриво

Петр Павленский рассказал CNN, что украл компрометирующую видеозапись с политиком Бенжаменом Гриво с компьютера своей нынешней подруги Александры де Таддео в ноябре. Опубликованный компромат относится к периоду, когда политик был семейным человеком с детьми, передает "Интерфакс".

Петр Павленский рассказал CNN, что украл компрометирующую видеозапись с политиком Бенжаменом Гриво с компьютера своей нынешней подруги Александры де Таддео в ноябре. Опубликованный компромат относится к периоду, когда политик был семейным человеком с детьми, передает "Интерфакс".

По его словам, де Таддео не знала, что он нашел и украл видео и выложил в открытом доступе. Он сообщил ей об этом уже после публикации. Адвокат де Таддео Ноэми Сэди-Котье не ответила на запросы CNN. АР она сказала, что ее доверительница признала, что получила эту видеозапись, но отрицает причастность к ее обнародованию.

По словам Павленского, у де Таддео раньше были отношения с Гриво.

Видео с участием женатого Бенжамена Гриво, на котором он занимается мастурбацией, а также скриншоты его непристойных текстовых сообщений появились на разных сайтах и в соцсетях 12 февраля. Политик и кандидат в мэры Парижа от партии президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" не оспаривал подлинность материалов.

Как выяснилось, видео он адресовал некой женщине в мае 2018 года, когда работал пресс-секретарем правительства. Ролик был отправлен через мессенджер соцсети Facebook и должен был автоматически удалиться через минуту, но адресат, по всей видимости, успела записать видео на свой телефон.

Через два дня, 14 февраля, Бенжамен Гриво объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов мэра Парижа. "Я не хочу дальше подвергать опасности свою семью и себя в условиях, когда все позволено. Все это зашло слишком далеко. Поэтому я решил отозвать свою кандидатуру с муниципальных выборов. Это решение мне дорого стоит, но мои ценности ясны, это в первую очередь моя семья", - заявил Гриво, у которого недавно родился третий ребенок.

Павленского и де Таддео задержали за публикацию личной переписки и интимных фото и видео Гриво в середине февраля. Им были предъявлены обвинения во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера". Они находятся на свободе под судебным контролем.

По словам Павленского, публикация компромата на Гриво - это только начало и что он очень доволен реакцией. Свой интернет-проект, на котором можно будет увидеть порно с участием чиновников и политиков, он назвал политическим искусством. Рассказать о творческих планах он отказался.

Кроме этого во Франции расследуется инцидент с дракой в ночь на 1 января 2020 года, в которой, предположительно, участвовал художник. Павленский стал участником драки 31 декабря в доме его адвоката Хуана Бранко в 6-м округе. По данным BFMTV, в связи с этим он находился в розыске со 2 января. Задержали Павленского 15 февраля.

29-летняя Александра де Таддео - студентка. Она изучает международное право и хорошо говорит по-русски, интересуется политикой и Россией. С Павленским она познакомилась в 2018 году: Таддео редактировала его мемуары. Пока он находился в заключении по обвинению в поджоге Банка Франции, они обменивались письмами. Когда художник вышел на свободу осенью 2018-го, они стали близко общаться.