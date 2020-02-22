Зеленский назвал "средневековой" реакцию соотечественников на прибытие эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что случившиеся накануне в Украине беспорядки из-за нежелания принимать эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не должны происходить в стране, которая является частью Европы, передает "Интерфакс".

"Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - заявил Зеленский во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Накануне, 20 февраля, из китайского города Ухань в Украину были эвакуированы 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

Однако их возвращение из Китая не обошлось без проблем. Сначала долго не могли посадить самолет с эвакуируемыми. А затем в Полтавской области Украины начались массовые беспорядки из-за размещения эвакуированных на карантин в санатории в поселке Новые Санжары.

Полиция задержала более двух десятков протестующих против такого соседства местных жителей и кидавших камни в автобусы. В результате столкновений пострадали несколько полицейских. Теперь эвакуированных круглосуточно охраняют около 200 полицейских и нацгвардейцев.

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись вчера на родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшее недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", - заявил в пятницу Зеленский.

20 февраля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пообещал, что полиция, спасатели и другие структуры МВД "обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина". По словам замглавы МВД Украины, "истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится".

"А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родине своих сограждан. А возможно и нет. Не надо судить весь украинский народ по бессмысленным экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных людей", - добавил Геращенко.