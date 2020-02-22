Болгария назвала и показала трех россиян, обвиняемых в попытке отравления бизнесмена Гебрева

Прокуратура Болгарии назвала имена и опубликовала фотографии троих россиян, обвиняемых в попытке отравления бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственая деятельность" Валентина Тахчиева в 2015 году. СМИ сообщали, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Официально прокуратура подтверждает только факт применения отравляющего вещества, но не его класс.

О предъявлении трем россиянам заочного обвинения по этому делу стало известно еще в конце января, но тогда конкретные имена не назывались. Теперь же уточняется, что речь идет о Сергее Викторовиче Павлове, Сергее Вячеславовиче Федотове и Георгии Горшкове. Федотов известен как офицер ГРУ Денис Сергеев, он засветился в Великобритании вместе с "солсберецкими туристами" Александром Петровым и Русланом Бошировым (настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига) перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщается на сайте болгарской прокуратуры, все трое никогда не выезжали из России под своими настоящими именами, а использовали подложные документы. Так, у Павлова были документы с инициалами СВЛ, у Федотова - ДВС, у Горшкова - ЕАГ. По версии следствия, сейчас обвиняемые живут в Москве.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в ноябре прошлого года опубликовали совместное расследование, в котором назвали имена восьми предполагаемых сотрудников ГРУ, которые могут быть причастны к отравлению Гебрева. Группа отравителей, судя по имеющимся данным из базы перелетов, приезжала в Болгарию трижды. Сначала прибыли Сергей Федотов (Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (Петр Борисов). Затем в страну прилетели Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), а позже их сменили Владимир Попов (Владимир Моисеев), известный по участию в неудачной попытке переворота в Черногории, и Данил Степанов (Данил Капралов).

В пятницу расследовательская группа Bellingcat сообщила, что окончательно установила настоящие имена всех россиян, которые могли иметь отношение к попытке отравления Гебрева, и чем они занимаются сейчас. Эти данные были переданы в правоохранительные органы Болгарии, на основании чего те и выдали международный ордер на арест обвиняемых. Более подробную информацию расследователи пообещали опубликовать на следующей неделе.

В посольстве России в Болгарии заявили, что не получали официальных запросов Софии по поводу обвинений в адрес россиян.

Емельяна Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время в других частях Софии плохо себя почувствовали его сын и деловой партнер. Всех троих объединяло то, что утром того же дня они находились в офисе в здании отеля "Орбита". Все трое выжили.

Гебрев называл Bellingcat и The Insider два возможных мотива покушения на него со стороны ГРУ: его компания поставляла оружие на Украину и, кроме того, Россия, по его мнению, могла претендовать на оружейный завод. РФ категорически отрицает причастность своих спецслужб к попыткам отравления Скрипалей и Гебрева. В пятницу глава Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что американские спецслужбы развернули в Восточной Европе кампанию против "добрососедских отношений" с Россией, а ее эпицентром стала Болгария.

"В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США. Эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов", - сказал Иванов (цитата по ТАСС).