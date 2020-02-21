Трамп раскритиковал присуждения "Оскара" фильму "Паразиты"

Первый неанглоязычный лауреат "Оскара" в категории "лучший фильм" попал под критику Трампа только из-за страны происхождения. Сам фильм президент США не видел.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейским "Паразитам". В своем выступлении в четверг, 20 февраля, на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс, он начал говорить о решении жюри кинопремии: "Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".

Из последнего замечания Трампа, наблюдатели сделали вывод, что сам фильм он не видел. По мнению Трампа, надо вернуться к голливудской классике - фильмам "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет". Американский дистрибьютор фильма компания Neon прокомментировала выступление Трампа в своем аккаунте в Twitter: "Понятно. Он не умеет читать".



​​​​​​​Социальная сатира режиссера Пон Чжун Хо рассказывает историю о том, как семья из четырех бедных безработных, живущих в подвале, нашла работу в богатой семье. Картина получила награду не только как лучший фильм года, но и как лучший иностранный фильм, а так же приз за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий. Ранее "Паразиты" стали лауреатом Каннского кинофестиваля.

