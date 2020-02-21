Спецслужбы США считают, что Россия в 2020 году вмешивается в выборы президента, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщили в четверг, 20 февраля, американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN. По их сведениям, высокопоставленный представитель спецслужб уведомил об этом комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на конфиденциальном брифинге. В частности, спецслужбы полагают, что Москва вмешивается в первичные выборы демократов.

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Брифинг состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп отчитал исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра за то, что он позволил провести это мероприятие, отмечают СМИ. Через несколько дней глава Белого дома объявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл сменит Магуайра.

Между тем участница президентской гонки 2020 года, сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен также заявила, что "Россия вновь вмешивается в наши выборы с целью помочь избранию" действующего главы государства. "Трамп рвет в клочья верховенство закона и целостность нашей демократии", - добавила Уоррен.

Расследование спецпрокурора Мюллера

Через несколько месяцев после избрания Дональда Трампа президентом комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера начала расследовать предполагаемое вмешательство России в выборы главы государства в 2016 году. Доклад Мюллера был опубликован после окончания расследования весной 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.