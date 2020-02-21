Эвакуированных из Уханя украинцев забросали камнями

Девять полицейских пострадали в результате столкновений с протестующими у медицинского центра Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области, выступившими против размещения в этом медучреждении на карантин украинцев, эвакуированных из Уханя. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, протестующие забросали камнями полицейских и автобус с эвакуированными, который въехал на территорию санатория. Собравшиеся препятствовали заселению украинцев в медучреждение, перегородив дорогу горящими ветками, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

"Запуганные люди и травмированные полицейские"

"В результате - разбитые окна в микроавтобусах, запуганные люди и девять травмированных полицейских", - резюмировал Сулаев. На момент публикации материла эвакуированные еще оставались в автобусах.

Заведены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении работников правоохранительных органов.

У прибывших пока не выявлено признаков коронавируса

Самолет доставил туристов из Уханя 20 февраля в международный аэропорт Харькова. На борту лайнера находились 72 пассажира - 45 граждан Украины и 27 иностранцев. В течение 14 дней они будут находиться в условиях карантина. У прибывших пока не выявлено никаких признаков коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Строгий режим бактериологической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал организаторов протеста, заявив, что их реакция показывает "далеко не лучшую сторону нашего характера". По его словам, Украина приняла беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса. В своем Telegram-канале украинский президент подчеркнул, что медицинский центр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - пообещал Зеленский.