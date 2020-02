Экстренные службы сообщили, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Один человек получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу Мельбурна.

На фото с места аварии видно, что с рельсов сошло несколько вагонов, один из них лежит на боку. Пока неясно, что стало причиной инцидента.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N