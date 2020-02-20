Стрельба в немецком Ханау: не менее 11 убитых

Не менее одиннадцати человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля. Кроме того как минимум пять человек получили тяжелые ранения, отмечается в заявлении правоохранителей.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина. Еще один человек скончался через несколько часов от полученных ран.

Сообщается, что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена. Полицейские разыскивали нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Предполагаемый участник нападения обнаружен мертвым

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый участник нападений обнаружен мертвым в своей квартире и что рядом с ним находилось тело еще одного человека. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Сведений ни о его личности, ни о личности жертв нападений, а также об их гражданстве пока не обнародовано.

Глубокие соболезнования родственникам погибших в Twitter выразил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Депутат бундестага от избирательного округа Ханау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала происшествие "поистине ужасным сценарием". "Я желаю родным убитых многих сил и сердечного сочувствия в эту ужасную ночь в Ханау", - написала политик в своем микроблоге Twitter. Она выразила надежду на скорое выздоровление раненых и поблагодарила представителей экстренных служб.