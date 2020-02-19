Мишустин запретил китайцам въезд в Россию

Премьер РФ Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд в Россию гражданам КНР из-за коронавируса.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 20 февраля временно приостановить въезд граждан КНР в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для трудовой деятельности. Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее это решение утвердил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в России коронавируса COVID-19, который возглавляет Голикова.

В сообщении аппарата вице-премьера указывается, что соответствующие решения оперативного штаба приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

По данным на 18 февраля, число жертв вируса в Китае достигло 1868 человек. За сутки зарегистрировано 98 новых летальных случаев. Число инфицированных составило 72 436 человек, что на 1886 больше, чем днем ранее. Власти сообщают также, что из медучреждений после выздоровления выписаны 12 500 человек.

Кроме Китая случаи заражения выявлены в 28 странах

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 28 странах.